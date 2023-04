Tv2000: “Avanzi il prossimo”, domani in onda la seconda semifinale

È giunto alla seconda semifinale “Avanzi il prossimo”, il primo programma dedicato interamente al recupero del cibo e alla lotta contro lo spreco alimentare, in cui la cucina s’intreccia all’economia e alla “cultura dello scarto”.

La gara culinaria, in onda su Tv2000, mercoledì 5 aprile, alle 20.55, ha come tema principale i formaggi. Le scuole alberghiere sfidanti sono: l’Istituto Alberghiero di Assisi (Pg) e l’Istituto Francesco Datini di Prato. Conducono Tinto e Fede (Nicola Prudente e Federico Quaranta).

La giuria è composta dallo chef Cesare Marretti e dalla esperta di cucina Anna Moroni, più un terzo giudice che per la seconda semifinale è Renato Brancaleoni, della Fossa dell’abbondanza a Roncofreddo (Fc), azienda che si occupa in particolare della conservazione dei formaggi. Brancaleoni è un affinatore di formaggi in ottica anti-spreco. La scuola vincitrice andrà in finale e sfiderà l’istituto Magnaghi Solari (vincitore il 29 marzo della prima semifinale). Il premio di ‘Avanzi il prossimo’ è un corso intensivo sulla panificazione presso l’Accademia Niko Romito, chef con tre stelle Michelin.