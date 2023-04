Salute Rom e Sinti: Università Cattolica, Gemelli e Unar, al via progetto per promuovere accesso a servizi sanitari

Promuovere un maggiore accesso ai servizi sanitari da parte delle comunità Rom e Sinti attraverso un’analisi delle loro condizioni di salute e delle barriere nell’accesso ai servizi sanitari: questo l’obiettivo del progetto promosso da Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) in collaborazione con il Centro di ricerca per la salute globale della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, e l’Unità operativa di Malattie infettive pediatriche della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs.

In vista della Giornata internazionale dei Rom e dei Sinti (8 aprile, il progetto, diretto da Valter Malorni e Danilo Buonsenso con il coordinamento scientifico di Davide Pata, specialista in pediatria, si sviluppa in linea con i principi e gli obiettivi del nuovo Framework europeo per le Strategie di inclusione e partecipazione della popolazione Rom e Sinti per il periodo 2021-2030, e vuole garantire risposte efficaci per un miglioramento della salute delle persone che vivono in condizioni di precarietà abitativa e fragilità economica, sociale e lavorativa.

Le azioni in programma verranno ideate e svolte secondo un approccio integrato, multidisciplinare e multisettoriale con interventi mirati e complementari ad altri interventi realizzati nell’ambito della “Strategia nazionale di uguaglianza, inclusione e partecipazione di Rom e Sinti 2021-2030″ e del Piano d’Azione per la Salute per e con le comunità Rom e Sinti, promosso nel 2014 dal Ministero della Salute, e ha previsto il coinvolgimento delle comunità in ogni fase progettuale, dalla definizione degli obiettivi, all’attuazione e al monitoraggio. Fra gli obiettivi la collaborazione con la Croce rossa italiana, al fine di individuare le criticità sociosanitarie negli insediamenti e le modalità coordinate di intervento all’interno delle comunità stesse; un programma di formazione a distanza indirizzato agli operatori sanitari; la realizzazione di un sito Internet dedicato con materiale informativo sociosanitario di specifico interesse per le comunità Rom e Sinti. In particolare temi pediatrici e di medicina di genere,