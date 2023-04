Settimana Santa: Ordinariato militare, stasera lo Stabat Mater eseguito dalla cappella Musicale dell’Omi

Il tradizionale concerto della Cappella Musicale dell’Ordinariato militare per l’Italia (Omi), del Martedì Santo, diretto dal Maestro don Michele Faustino Loda, avrà luogo questa sera a Roma, alle ore 20,00, in Santa Caterina a Magnanapoli, Chiesa principale dell’Ordinariato Militare per l’Italia. In programma lo Stabat Mater (Antonio Caldara, 1670-1736), riportato alla ribalta da Riccardo Muti a Roma nel 2004. Caldara, spiegano dall’Omi, fu un compositore barocco estremamente prolifico ed attivo a Roma, in Spagna e a Vienna dove collaborò con eccellenti nomi della musica internazionale del periodo, tra i quali il Metastasio. “Il concerto presenta all’ascoltatore un percorso artistico e spirituale che propone la successione di diversi quadri evangelici, rappresentati da corrispondenti brani musicali. Dalla Via Crucis, dal Cristo in Croce, da Maria sul Golgota – dichiara don Loda, – giungeremo a vivere in musica la gioia pasquale della Risurrezione accompagnati dal coro, dall’organo e dagli ottoni”. All’organo il Maestro Alessio Pacchiarotti.