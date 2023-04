Diocesi: Prato, aperture speciali del museo dell’opera del duomo nelle festività, visite guidate e campanile riaperto

(foto diocesi di Prato)

Aperture straordinarie per il Museo dell’Opera del Duomo di Prato che, dopo la chiusura nel giorno di Pasqua, accoglierà i visitatori il lunedì dell’Angelo del 10 aprile (ore 13-17), lunedì 24 aprile (ore 10- 17), martedì 25 aprile e lunedì primo maggio (ore 13-17). Nel mese di aprile sono in programma anche visite guidate e attività sia all’interno del Museo che della Cattedrale di Santo Stefano con prenotazione obbligatoria a pratocultura@gmail.com oppure al numero 340-5101749. Sabato 15 aprile è in programma “Cattedrale segreta e i capolavori di un Duomo che non ti aspetti”, in 2 turni, alle ore 11 ed alle ore 15, con biglietto al costo di 20 euro che comprende ingresso al Museo dell’Opera del Duomo e buono sconto per visita di Pistoia sotterranea. Domenica 23 aprile, alle ore 15,30, riaprirà il campanile del duomo di Prato, con biglietto al costo di 15 euro. In entrambi i casi la. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere una mail.