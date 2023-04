Pasqua: mons. Mansi (Andria), “modellare la vita sempre più sul Vangelo”

“Con i riti della Settimana Santa la Chiesa fa memoria degli eventi che caratterizzarono la conclusione della vita terrena di Gesù, Figlio di Dio e Figlio dell’uomo: la dolorosa passione, la crocifissione, la morte e la risurrezione, eventi che sono il centro della nostra fede cristiana. Invito tutti a prendervi parte e auguro a quanti avranno la possibilità di farlo di poterne ricavare intensi frutti spirituali per una conversione della vita che si modella sempre di più sul Vangelo”. Questo l’augurio che il vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi, rivolge alla diocesi in occasione della Pasqua.

In una nota la diocesi diffonde anche il calendario delle celebrazioni presiedute dal vescovo nella chiesa cattedrale “S. Maria Assunta in Cielo” di Andria. Domani 5 aprile, Mercoledì Santo, alle ore 19, la messa del crisma con i presbiteri, diocesani e religiosi, nella quale ci sarà la consacrazione dell’olio del santo crisma e benedizione degli oli dei catecumeni e degli infermi.

Il 6 aprile, Giovedì Santo, alle ore 9 la liturgia delle ore con i canonici del capitolo cattedrale e il popolo di Dio. Alle ore 19, la messa nella Cena del Signore e, alle ore 21, l’adorazione eucaristica.

Il 7 aprile, Venerdì Santo, alle ore 9 la liturgia delle ore con i canonici del capitolo cattedrale e il popolo di Dio. Alle ore 17, la celebrazione della Passione del Signore. Alle ore 19, il vescovo parteciperà alla processione dei misteri che si snoderà dalla chiesa del Purgatorio.

L’8 aprile, Sabato Santo, alle ore 9 la liturgia delle ore con i canonici del capitolo cattedrale e il popolo di Dio. Alle ore 21, la veglia di Pasqua.

Il 9 aprile, Domenica di Pasqua-Risurrezione del Signore, alle ore 11,30 la solenne messa pontificale. Alle ore 18,30 la messa nel santuario SS. Salvatore, in diretta tv su Tele Dehon, canale 19.