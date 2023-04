Consiglio Energia Ue-Usa: dichiarazione congiunta, impegno a “raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050”

L’Ue e gli Stati Uniti mantengono l’impegno a “raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050 e a lavorare congiuntamente con la comunità globale per mantenere il limite di 1,5 gradi Celsius nell’aumento della temperatura globale, per una transizione energetica giusta e inclusiva verso la neutralità climatica”. E’ la dichiarazione congiunta del Consiglio Energia Ue- Usa che si è riunito oggi a Bruxelles, presieduto dall’Alto Rappresentante Ue, Josep Borrell, dalla commissaria Ue per l’Energia, Kadri Simson, dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e dal vicesegretario all’Energia americano, David M. Turk. Il ministro per gli Esteri svedes, Tobias Billström, ha rappresentato la presidenza di turno Ue del Consiglio. L’Ue e gli Usa riconoscono “il ruolo cruciale della Task Force congiunta per la sicurezza energetica, istituita nel marzo 2022 dai presidenti Von der Leyen e Biden con l’obiettivo di sostenere la rapida eliminazione della dipendenza dell’Ue dai combustibili fossili russi, diversificando le forniture di gas naturale, adottando misure per l’impatto climatico e riducendo la domanda complessiva di gas naturale”. Il Consiglio ribadisce che “mercati energetici globali competitivi, liquidi e trasparenti sono fondamentali per garantire all’Europa un approvvigionamento energetico affidabile, sostenibile, accessibile e sicuro”. Il risparmio energetico, l’efficienza energetica e la rapida diffusione delle energie rinnovabili “sono pilastri fondamentali della transizione energetica”.