“Mi ha mandato a portare ai poveri il Vangelo!”. Questo il tema dell’incontro che il vescovo di Foligno, mons. Domenico Sorrentino, avrà giovedì 6 aprile con i cresimandi e i ragazzi delle medie, scout e gruppi misti, in occasione della consegna del Santo Crisma. L’appuntamento è in programma alle 10 presso la chiesa di San Giacomo. I ragazzi sono invitati a portare con sé il libro del Vangelo che mons. Sorrentino a consegnato loro in occasione della festa di San Feliciano.