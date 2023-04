Pasqua: Tv2000 e inBlu2000, le celebrazioni in onda con Papa Francesco

Programmazione speciale di Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) dedicata alla Pasqua. L’emittente della Cei trasmette le seguenti dirette con Papa Francesco: giovedì 6 aprile, alle 9.30, la Messa del Crisma e, alle 16, in diretta dal carcere minorile di Casal del Marmo la Messa in Coena Domini; venerdì 7, alle 17, in diretta la celebrazione della Passione e, alle 21.15, la Via Crucis dal Colosseo; sabato 8, alle 19.30, in diretta dalla Basilica vaticana la Veglia pasquale; domenica 9, alle 10, la Messa di Pasqua seguita dalla benedizione ‘Urbi et Orbi’ dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro; lunedì 10, alle 12, la recita del ‘Regina Caeli’.

Le celebrazioni del triduo pasquale con Papa Francesco sono trasmesse in diretta anche su Radio inBlu2000. Giovedì santo, 6 marzo, in diretta la Veglia di preghiera ‘Con Gesù nell’orto degli ulivi’ alle 20 dalla Basilica del Getsemani. La programmazione speciale di Tv2000 dedicata alla Settimana Santa prevede anche: da giovedì 6 a sabato 8 aprile alle ore 7 ‘Questo mistero è grande. Il Triduo pasquale’, momento di preparazione alla Pasqua con preghiere e riflessioni sul Vangelo della Passione.