Diocesi: Matera-Irsina, programma delle celebrazioni della Settimana Santa

L’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’arcidiocesi di Matera-Irsina ha diramato, questa mattina, gli orari delle celebrazioni della Settimana Santa presiedute dall’arcivescovo (e vescovo di Tricarico) mons. Antonio Giuseppe Caiazzo. Oggi, 4 aprile, il presule incontrerà la Comunità “Fratello Sole” di S. Maria d’Irsi in Irsina, la Comunità “Casa del Giovane” a Matera e stasera celebrerà la Messa Crismale nella Cattedrale di Tricarico. Domani, invece, è in programma quella nella Basilica Cattedrale di Matera. Giovedì Santo mons. Caiazzo incontrerà la Comunità Emmanuel di Salandra, mentre alle 17 celebrerà la Messa in Coena Domini con lavanda dei piedi agli ospiti della Casa di Riposo dei Trinitari di Bernalda. Venerdì Santo giornata di visita presso la Residenza Assistenziale “Mons. Brancaccio” di Matera, mentre alle 18 avrà luogo la celebrazione della Passione del Signore nella Basilica Cattedrale di Matera e a seguire la Via Crucis cittadina partendo dalla Chiesa di S. Biagio in Matera. Sabato santo la Solenne Veglia Pasquale nella Basilica Cattedrale di Matera e la Domenica di Pasqua, alle 9 del mattino, la Messa presso la Casa Circondariale di Matera, alle 11 il Pontificale nella Basilica Cattedrale di Matera e alla sera nella Basilica Cattedrale di Tricarico.