Settimana Santa: Milano, domani in duomo la “Passione secondo Matteo” di Bach

È in programma per la serata di domani, mercoledì 5 aprile, alle 19.30 nel duomo di Milano l’esecuzione della “Passione secondo Matteo” (Matthäuspassion) BWV 244 di Johann Sebastian Bach, proposta dall’Ensemble strumentale e vocale laBarocca di Milano e il Coro di Voci bianche di Milano diretti da Ruben Jais.

Questo appuntamento, promosso dalla Veneranda Fabbrica del Duomo in collaborazione con Fondazione Orchestra sinfonica e Coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, è ormai diventato un vero e proprio must del cartellone milanese per la Pasqua; quest’anno, in un momento storico tribolato dagli orrori della distruzione, vuole essere – viene spiegato in una nota – “un’invocazione alla pace, a distanza di un anno dall’inizio del conflitto in Ucraina e nell’imminenza del Triduo pasquale”.

Per l’occasione, i Pueri Cantores della Cappella musicale del Duomo di Milano (la cui direzione è affidata a mons. Massimo Palombella) affiancheranno l’Ensemble strumentale e vocale laBarocca di Milano. I Pueri Cantores sono preparati vocalmente dal maestro Marta Guassardo, e interverranno all’inizio e alla fine della prima parte di questa meravigliosa pagina di Bach.

Mons. Gianantonio Borgonovo, arciprete del Duomo, ha commentato: “È ormai da quasi dieci anni che le celebrazioni liturgiche di Natale e di Pasqua sono precedute da brani di oratori vari (Natale) e dalle due Passioni di Johann Sebastian Bach che si alternano ogni anno il Mercoledì Santo, perché tutti i milanesi possano rileggere il racconto della Passione dei Vangeli secondo Matteo e secondo Giovanni, accompagnati dalla musica bachiana. Con orgoglio e ammirazione, quest’anno si comincia anche a sperimentare quella reale collaborazione che porterà senz’altro molti frutti in futuro tra la Cappella musicale del Duomo e i vari organici della Barocca e, più in generale, della Sinfonica di Milano. Ad multos annos per quanto cominciamo con la Pasqua 2023!”.

Per Ambra Redaelli, presidente della Fondazione Orchestra sinfonica e Coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, “è motivo di gioia e di orgoglio tornare a celebrare il rito della Passione nel duomo di Milano, al quale l’Orchestra sinfonica di Milano, ed in particolare l’Ensemble laBarocca di Milano, è unita da un sodalizio musicale. Sarà la monumentale Matthäus-Passion a rinnovare uno degli appuntamenti più attesi della Settimana Santa. È il venticinquesimo anno in cui la Fondazione, ininterrottamente, celebra questo grande tributo musicale, e, dal 2014, nel nostro meraviglioso duomo”.

Per questa speciale occasione, il concerto sarà anche fruibile in streaming sul canale YouTube del Duomo di Milano, accessibile anche dal sito www.duomomilano.it.