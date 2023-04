Rai Tre: In cammino, alla scoperta della tunica di Gesù e la tonaca di Francesco

Torna “In Cammino – La tunica e la tonaca” il 6 e 7 aprile alle 16.05 su Rai3. Il programma, scritto da Paola Miletich con la regia di Marco Capasso, è condotto da padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini che accompagneranno gli spettatori in un viaggio alla scoperta di due delle reliquie più importanti per la cristianità: la tunica di Gesù, custodita a Treviri in Germania, e la tonaca di san Francesco, custodita ad Assisi. Un viaggio narrato non soltanto dal punto di vista religioso, ma anche culturale e storico artistico. Le puntate hanno visto come protagonisti: il presidente della Cei, card. Matteo Maria Zuppi, l’arcivescovo ausiliare di Treviri, Mons. Jörg Michael Peters, il Sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, il sociologo Domenico De Masi, il direttore della rivista san Francesco, fra Riccardo Giacon, lo storico dell’arte, Costantino D’Orazio, e il Capo restauratore della Basilica di san Francesco in Assisi, Sergio Fusetti. “Due abiti – dice padre Enzo Fortunato – che ricordano i ‘cammini’ della Passione di Cristo e di Francesco e nella loro essenzialità offrono lo spunto per una riflessione sulla sostenibilità ed il rispetto del Creato”.