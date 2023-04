Diocesi: Crema, il 10 aprile a Montodine l’inaugurazione del campanile della chiesa di Santa Maria Maddalena

È in programma per il 10 aprile, Lunedì dell’Angelo, a Montodine, l’inaugurazione del campanile della chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena al termine dei lavori di restauro. L’intervento sulla torre campanaria, alta 60 metri, era stato avviato poco più di un anno fa, nel febbraio 2022.

La cerimonia di inaugurazione vedrà la partecipazione del vescovo di Crema, mons. Daniele Gianotti, che presiederà la messa delle 10 al termine della quale, in piazza, benedirà il campanile e azionerà l’impianto campanario a distesa tramite l’apposita applicazione da smartphone.

Nei giorni scorsi, intanto, sono iniziati i lavori di manutenzione e restauro del campanile della chiesa parrocchia della SS. Trinità in Crema.