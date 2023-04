Nazioni Unite: il 5 aprile il lancio del Rapporto 2023 sul finanziamento dello sviluppo sostenibile

Amina Mohammed, vicesegretario generale delle Nazioni Unite, lancerà il Rapporto sul finanziamento dello sviluppo sostenibile 2023 mercoledì 5 aprile alle ore 11:15 Edt. Il lancio sarà trasmesso in diretta streaming sulla WebTv delle Nazioni Unite. Il Rapporto 2023 sul finanziamento dello sviluppo sostenibile: Financing Sustainable Transformation sostiene che “poiché i Paesi in difficoltà sono stati fortemente colpiti da molteplici eventi globali, è assolutamente necessario investire quanto prima in trasformazioni industriali sostenibili”, si legge in una nota dell’Onu. Il rapporto chiede “una riforma del sistema finanziario internazionale e una nuova generazione di politiche industriali a livello nazionale” per realizzare gli Obiettivi di sviluppo del millennio (SDGs). Il rapporto analizza inoltre i progressi internazionali in materia di riduzione del debito, erogazione degli aiuti, imposte su scienza e tecnologia, regolamentazione bancaria e investimenti pubblici e privati sostenibili, e propone raccomandazioni concrete per rimettere in carreggiata gli SDGs. Il Forum Ecosoc sul finanziamento dello sviluppo fornirà una piattaforma per affrontare le sfide globali e portare avanti le politiche per il finanziamento delle priorità di sviluppo sostenibile a lungo termine, in linea con il mandato stabilito nell’Agenda di Addis Abeba, la tabella di marcia per il finanziamento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. L’evento, che si terrà presso la sede delle Nazioni Unite a New York, riunirà capi di Stato e di governo, ministri e alti funzionari di organizzazioni internazionali. Saranno rappresentate anche organizzazioni della società civile, il settore imprenditoriale e le autorità locali. Per maggiori informazioni: https://www.un.org/development/desa/financing/what-we-do/ECOSOC/financing-development-forum/FFD-forum-home