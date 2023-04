Settimana Santa: Fidenza, venerdì la Via Crucis organizzata dalla parrocchia di San Francesco d’Assisi e guidata dal vescovo Vezzoli

La parrocchia di San Francesco d’Assisi a Fidenza si prepara per la tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo, una delle manifestazioni religiose più sentite dai fidentini.

La solenne processione, guidata dal vescovo di Fidenza, mons. Ovidio Vezzoli, e animata dal coro parrocchiale, partirà dalla chiesa alle 20.30 per sfilare lungo le vie del quartiere tra preghiere e canti. I residenti, in segno di rispetto e partecipazione, addobbano ogni anno finestre e balconi.

Questa Via Crucis cittadina richiama da sempre una folla di fedeli anche dai paesi limitrofi assumendo così una dimensione diocesana.