Settimana Santa: Mantova, domani in Santa Barbara la “Passio secundum Marcum”

È in programma per la serata di domani, mercoledì 5 aprile (ore 18.30), nella basilica palatina di Santa Barbara, a Mantova, la lettura della “Passione di Gesù secondo Marco”, aumentata con parti musicate in polifonia riguardanti i diversi interpreti coinvolti nell’evento; inoltre i momenti forti della Passione saranno sottolineati da Responsori, pure eseguiti in polifonia. I brani musicati del Passio sono opera del primo maestro di Cappella della basilica di S. Barbara, il fiammingo Giaches de Wert (sec. XVI), mentre i Responsori sono composizioni del contemporaneo cremonese Marco Antonio Ingegneri (sec. XVI), maestro di Monteverdi. Tale proposta è una prima esecuzione moderna della musica di Wert. L’esecuzione sarà affidata alla Cappella musicale della Basilica, diretta dal maestro Umberto Forni. L’evento fa parte del progetto musicale della basilica palatina “Gaude Barbara beata”.