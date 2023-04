Università: Roma, 6 aprile al Senato il primo Convegno internazionale sui fondi europei

Si terrà a Roma presso il Senato della Repubblica, il prossimo 6 aprile (ore 16), il primo Convegno internazionale sui fondi europei che vede coinvolti gli atenei universitari del nord America e quelli dell’area mediterranea. L’incontro vedrà confrontarsi esponenti esperti in materia come, l’organizzatore stesso del Convegno, Santi Tomaselli, Economista ai Fondi Europei e Presidente dell’Osservatorio Romano ai Fondi Europei e Michele Vincenti, Chair University Canada West Department Leadership & People Management. L’evento, si legge in un comunicato degli organizzatori, “nasce dalla esigenza di soffermarci a riflettere su ciò che si può e che si deve fare in un momento storico come quello che ci troviamo a vivere, che ci ha visto e che ci vede ancora soffrire per la pandemia da Covid 19 e per la guerra tra l’Ucraina e la Russia. È infatti questo il momento per non arrendersi e per cercare proposte risolutive da parte degli attori scientifici ed istituzionali, per processi di coesione attuativi, come sancito dai nostri padri costituenti europei, normalizzati negli Articoli 104-107 del Trattato del Funzionamento Europeo in tema di Coesione”. All’incontro, che sarà moderato da Giovanni Tidona, Segretario Generale Università Popolare Tommaso Moro, prenderanno parte, tra gli altri, anche Skender Topi, Rettore dell’Università Albanese Elbasan; Albanco Zhapaj, oggi membro dell’ufficio di Gabinetto del Ministro all’Istruzione del Governo Albanese; Rosario Lanzafame, Ordinario Sistemi per l’Energia e l’Ambiente Università di Catania; e don Sergio Mercanzin, Presidente Onorario dell’Osservatorio Romano ai Fondi Europei.