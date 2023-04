Commissione europea: approvato finanziamento 723mila euro per progetti gestiti da giovani e associazioni giovanili per la transizione verde

La Commissione europea finanzierà, con 723mila euro, 75 progetti presentati dai giovani per promuovere la transizione verde con l’iniziativa #EUTeens4Green. Ogni progetto riceverà 10mila euro. Lo comunica l’Esecutivo europeo in una nota. I progetti saranno realizzati da giovani (tra i 15 e i 24 anni) che vivono in 44 regioni che beneficiano del Fondo per la transizione giusta in 21 Paesi Ue. Ogni progetto sarà gestito da gruppi o associazioni giovanili fino alla primavera del 2024. L’iniziativa punta a responsabilizzare i giovani e ad aumentare la loro partecipazione al processo decisionale per una transizione verde inclusiva”. Si organizzeranno “laboratori didattici e visite in loco nelle aree in transizione, attività verdi, come il giardinaggio, l’agricoltura e lo sviluppo di soluzioni di economia circolare nei settori dell’alimentazione, dei rifiuti e dell’energia, ma anche concorsi e giochi su temi verdi. “L’avventura sta per iniziare per questi giovani, i loro gruppi di amici e associazioni. Porteranno nuova energia nelle scuole, nelle comunità locali e nelle città. L’Ue è qui per sostenere il loro entusiasmo nel far conoscere il nostro impegno comune per una giusta transizione verde. Alla fine, impareremo dal loro indimenticabile viaggio. I giovani hanno un ruolo chiave da svolgere e sono protagonisti del nostro futuro verde”, ha detto la commissaria Ue per la Coesione, Elisa Ferreira.