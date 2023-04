Scuola: Giannelli (Anp), “i viaggi d’istruzione sono occasione di crescita. Bene lo stanziamento di 50 milioni”

“I viaggi di istruzione sono un momento fondamentale nella vita degli studenti. Occasioni formative, di crescita e socializzazione della cui importanza ci siamo resi conto durante la pandemia. Abbiamo letto, nei giorni scorsi, che alcune classi non sono riuscite a partire a causa di problemi economici delle famiglie. Plaudo quindi all’iniziativa del ministro Valditara che ha stanziato per le scuole 50 milioni di euro allo specifico scopo di far partecipare ai viaggi tutti gli studenti”. Così Antonello Giannelli, presidente Associazione nazionale presidi (Anp).

“La possibilità di disporre delle risorse in tempo utile per la pianificazione dei viaggi e delle uscite didattiche consentirà alle scuole, nella loro piena autonomia, di intervenire lì dove è necessario”, prosegue Giannelli.

“Apprezzo molto – conclude – anche il raddoppio, deciso dal ministro, delle risorse destinate al programma Erasmus per incentivare scambi ed esperienze formative all’estero. I nostri ragazzi, anche se provengono da contesti svantaggiati, devono poter fare esperienze che li aiutino ad aprirsi e a costruire il proprio futuro, sentendosi cittadini del mondo”.