Pace: Giovani Acli, il 5 aprile alla Camera dei deputati verrà presentato un percorso di incontri sul tema

Mercoledì 5 aprile alle 12, presso la sala stampa della Camera dei deputati, in via della Missione n. 4 a Roma, i Giovani delle Acli presenteranno la campagna “Riscoprire la pace: l’umanità e il dialogo come risorsa”, un percorso di incontri in Italia e all’estero per costruire concretamente la cultura della pace a partire dalle nuove generazioni.

Obiettivo del progetto, portare avanti il cammino iniziato in tutti quei territori che nell’ultimo anno si sono mobilitati per far sentire la loro voce contro tutte le guerre. Attraverso incontri con i giovani nelle scuole, nei luoghi di aggregazione e nei circoli Acli, si cercherà di diffondere il tema del dialogo per promuovere la dignità e la giustizia nella società. “La nostra proposta annuale di riflessione e azione mette tutti noi di fronte alla necessità di prendere del tempo per interrogarci, crescere e lasciarsi trasformare dall’ascolto e dal confronto con l’altro”, ha spiegato Simone Romagnoli, coordinatore nazionale Giovani Acli.

Il percorso sarà anche l’occasione per prepararsi in modo consapevole all’Agorà 2023 di Parigi, il convegno annuale dei giovani che vogliono fare la differenza e impegnarsi nelle loro comunità. “Per farlo, dobbiamo riscoprire il valore disarmante del sentirsi parte di una sola famiglia umana, con il coraggio di aprirci radicalmente al dialogo, promuovendo spazi di incontro tra le diversità”, ha continuato Romagnoli. Oltre a Romagnoli, alla conferenza stampa del 5 aprile interverranno Maria Cristina Pisani, presidente del Consiglio nazionale giovani; Federica Celestini Campanari, commissario straordinario dell’Agenzia italiana per la gioventù, e Daniele Taurino, Board Member dell’European Youth Forum e membro del direttivo nazionale del Movimento nonviolento.