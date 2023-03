Ue: Vertice euro, “nonostante inflazione e prezzi dell’energia le economie europee sono su basi più sane di quanto previsto”

“Nonostante il livello elevato dell’inflazione e dei prezzi dell’energia, le nostre economie hanno iniziato il 2023 su basi più sane di quanto precedentemente previsto”. Lo si legge nella dichiarazione conclusiva del vertice euro, svoltosi oggi a Bruxelles. “Restiamo determinati ad assicurare uno stretto coordinamento delle nostre politiche economiche nell’ottica di aumentare la resilienza delle nostre economie”. Il quadro di governance economica, afferma l’Eurogruppo, “è un pilastro fondamentale dell’architettura dell’Unione economica e monetaria, che sostiene la stabilità dell’euro e la resilienza dell’economia della zona euro”. “Una solida architettura finanziaria europea è determinante per attrarre investimenti duraturi, sostenere l’innovazione e la creazione di posti di lavoro e portare avanti rapidamente le nostre transizioni verde e digitale”. La dichiarazione specifica: “L’ulteriore sviluppo dei mercati dei capitali contribuisce a migliorare la gestione macroeconomica nell’Unione economica e monetaria. Chiediamo di intensificare gli sforzi collettivi, coinvolgendo i responsabili politici e i partecipanti al mercato in tutta l’Unione, al fine di far avanzare l’unione dei mercati dei capitali”. Inoltre “l’unione bancaria ha rafforzato notevolmente la resilienza del sistema bancario dell’Ue. Il nostro settore bancario è resiliente, con solide posizioni di capitale e di liquidità”.