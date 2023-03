Albania: Opera Don Orione, a Elbasan aperta una mensa per i più fragili

Albania, mensa a Elbasan (Foto Don Orione)

Lo scorso novembre l’Opera Don Orione ha celebrato i 30 anni di presenza in Albania. Ad oggi sono due le comunità orionine, con due sacerdoti ciascuna, presenti nel Paese delle Aquile: una a Elbasan, l’altra a Bardhaj. A Elbasan ci sono Don Giuseppe Testa e Don Dorian Mjeshtri che si prendono cura di una Parrocchia, di un Oratorio e seguono alcuni villaggi circostanti. Sono gli unici sacerdoti dell’intera Amministrazione Apostolica del Sud del Paese. I due religiosi da molti anni erano soliti condividere, un giorno a settimana, il pranzo con un gruppo di persone povere e sole. Già qualche tempo però, nel constatare il bisogno crescente da parte di molte persone di avere un pasto caldo, avevano deciso di incrementare il numero dei pasti e di aumentare da uno a tre i giorni in cui condividere il pranzo. I sacerdoti orionini hanno quindi parlato di questo loro progetto con un imprenditore, che si è messo subito in contatto con alcuni suoi amici in Germania, trovando così l’appoggio dell’associazione Luce dell’Est che si è impegnata a sostenere questa iniziativa a favore dei poveri. Da circa un mese (il progetto ha preso il via il 18 febbraio 2023) la comunità orionina di Elbasan ogni martedì, sabato e domenica, offre il pranzo a circa 25 persone disagiate. A turno i fedeli della parrocchia e altri volontari si rendono disponibili per servire a tavola e aiutare in vario modo. È un piccolo segno concreto che incoraggia a fare del bene e, al contempo, a fare il bene fatto bene. Inoltre, a Elbasan, grazie ad un progetto della Cei sono terminati i lavori di ristrutturazione del campetto di calcetto dell’oratorio. Oltre al gioco, nel pomeriggio si svolgono anche le attività di dopo scuola, scuola di musica e canto per i bambini dai 7 ai 15 anni. Da lunedì a venerdì per un’ora e mezza i bambini accompagnati da giovani studenti e maestri qualificati sono aiutati in varie attività educative e a esprimere al meglio le loro abilità e capacità creative.