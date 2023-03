Diocesi: Senigallia, aperture e chiusure delle chiese per Pasqua a causa del terremoto

Visto l’avvicinarsi del periodo pasquale, la diocesi di Senigallia ridefinisce i luoghi delle celebrazioni in alcune chiese del centro città, tenendo conto delle limitazioni causate dal terremoto dello scorso novembre. Da sabato 25 marzo le funzioni previste nella cattedrale di San Pietro Apostolo, chiusa per verifiche, sono temporaneamente svolte nella chiesa di Santa Maria Assunta popolarmente detta “Dei Cancelli” in via Arsilli, e non più nella chiesa della Maddalena come fatto fino ad ora. Sempre il 25 marzo, dopo gli interventi di ripristino effettuati, riaprirà anche la chiesa di Santa Maria del ponte al porto con la messa delle 17.30.