Cultura: Pordenone, dal 23 settembre la XVII rassegna d’incontri con l’editoria religiosa. Focus su economia ed ecologia

(Foto: Associazione Eventi di Pordenone)

Si lavora a pieno ritmo alla definizione del programma della XVII edizione dell’evento culturale “Ascoltare, leggere, crescere” rassegna d’incontri con l’editoria religiosa che quest’anno si svolgerà a Pordenone e in altre località del Friuli Venezia Giulia dal 23 settembre all’8 ottobre. Anche per questa edizione – promossa da Associazione Eventi di Pordenone – la manifestazione si articolerà tra presentazioni di libri editi o in corso di pubblicazione e incontri di approfondimento su grandi tematiche quali la libertà di religione e di espressione e i di-ritti delle donne in Medioriente, la storia e la cultura russa contemporanea, il Terzo settore sotto il profilo gestionale e finanziario, le vicende storiche e politiche della divisione della città di Gorizia. Tra i molti eventi in cartellone – con nomi di grande rilievo attesi in città – due in particolare avranno come protagonisti i giovani, tra economia ed ecologia.

Alla salvaguardia del Pianeta e all’acqua come bene prezioso in un’ottica di ecologia integrale sarà dedicata una mattinata di lavoro che coinvolgerà le scuole superiori del comprensorio pordenonese, e vedrà la presenza, oltre ad esperti del settore come Gabriella Chiellino, imprenditrice veneta fondatrice di eAmbiente, di alcuni changemaker di Papa Bergoglio – economisti, studiosi, ricercatori che prendono parte al progetto Economy of Francesco, come Arwen Emi Sfregola, filosofa e neuroeconomista referente EoF per il Friuli-Venezia Giulia, o l’”artigiana per il bene comune” Chiara Francesca Di Tizio, manager pordenonese che fa parte dei villaggi EoF “Vocation and profit” e “Women for economy” – e di esponenti del Movimento Laudato si’ e dei suoi Circoli. Interverranno inoltre rappresentanti dei principali gestori del ciclo integrato delle acque del Friuli Venezia Giulia e del confinante Veneto.

Giovani imprenditori di seconda e terza generazione nei board di aziende a carattere familiare del territorio animeranno invece un panel dal titolo “Economia e famiglia: nella continuità della realtà economica e sociale con uno sguardo alla tematica dell’immigrazione”, appuntamento che sarà promosso in collaborazione con Ucid nazionale e Movimento Giovani Ucid nazionale, Confindustria Alto Adriatico, E4Foundation dell’Università Cattolica di Milano e Università degli studi di Udine. Per l’occasione darà la sua testimonianza il top manager Paolo Fresco, ovvero l’uomo che ha portato il sogno americano alla Fiat.

Parallelamente alla programmazione sul territorio, anche questa XVII edizione della rassegna vedrà nuovamente la realizzazione di 10 video-appuntamenti che saranno trasmessi anche quest’anno dalle emittenti del Consorzio “Corallo” su tutto il territorio nazionale e resi disponibili sul web.