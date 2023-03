Missionari martiri: Pavia, stasera Veglia di preghiera presieduta da mons. Sanguineti con la partecipazione di padre Albanese

In occasione della 31ª Giornata dei missionari martiri, che si celebra oggi, venerdì 24 marzo, il vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti, presiederà una Veglia di preghiera. L’appuntamento, ospitato dalle 21 nella cappella del Sacro Cuore di via Colombo, nella zona del Ticinello, vedrà la partecipazione di padre Giulio Albanese, missionario comboniano esperto di Africa e giornalista, collaboratore di varie testate giornalistiche per temi legati all’Africa e al Sud del mondo tra cui Avvenire, Nigrizia, Città Nuova, Radio Vaticana, Radio Svizzera e il Giornale Radio Rai.

Inoltre, per iniziativa della Caritas diocesana di Pavia, domani alle 10 presso il salone dell’oratorio del Carmine, è in programma un incontro con padre Albanese al quale sono invitati a partecipare volontari e volontarie della Caritas diocesana e tutti coloro che sono interessati a temi missionari.