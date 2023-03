Brasile: domani dom Evaristo Pascoal Spengler inizia il ministero episcopale come vescovo di Roraima. Vicinanza e auguri dalla diocesi di Piacenza-Bobbio

La diocesi brasiliana di Roraima si appresta ad accogliere domani, sabato 25 marzo, il suo nuovo vescovo, dom Evaristo Pascoal Spengler. La cerimonia avrà luogo nella piazza centrale della città, davanti alla cattedrale Cristo Redentore. Alla celebrazione sarà presente mons. Giancarlo Dallospedale, già vicario generale a Roraima e attuale responsabile dell’Ufficio missionario della diocesi di Piacenza-Bobbio. La Chiesa piacentina-bobbiese è stata invitata a partecipare all’evento per via della stretta collaborazione durata più di un ventennio (1997-2019), tra le due diocesi. “La missione piacentina in Roraima – viene ricordato in un articolo de ‘Il Nuovo Giornale’ –, ha avuto inizio come risposta del vescovo mons. Monari al pressante appello di mons. Aldo Mongiano, vescovo della Consolata, che era desideroso di avere sacerdoti diocesani per dar inizio alla formazione di un clero locale diocesano”. La collaborazione è poi continuata con i vescovi successivi: mons. Apparecido Josè Dias, dal 1997 al 2004; mons. Roque Paloschi dal 2005 al 2015; e mons. Mario Antonio da Silva dal 2016 al 2019.

Da Piacenza, il vescovo Adriano Cevolotto, ha inviato al vescovo Pascoal Spengler, “le congratulazioni della diocesi e gli auguri di un proficuo episcopato, nella sua nuova terra di missione, assicurando anche il sostegno della nostra preghiera. Inoltre, l’invito a farci visita in una delle sue prossime occasioni in Italia”.