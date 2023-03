Diocesi: Reggio Emilia-Guastalla. Terzo incontro in cattedrale con la catechesi quaresimale dell’arcivescovo Morandi

Cattedrale di Reggio Emilia (Foto arcidiocesi)

Il combattimento spirituale per la purificazione del cuore, con riferimento alla lettera di San Paolo agli Efesini, è stato il terzo step della catechesi quaresimale con cui l’arcivescovo di Reggio Emilia-Guastalla, mons. Giacomo Morandi, ha affrontato un tema di particolare rilevanza: “l’indossare l’armatura di Dio per combattere il maligno”. Un’iniziativa – informa l’arcidiocesi – che ha visto “un’ampia e convinta” risposta da parte dei fedeli – giovani, adulti, anziani – che hanno gremito per tre sere la Cattedrale di Reggio Emilia lasciandosi coinvolgere dalle parole di mons. Morandi, che a proposito della tentazione, ha innanzitutto affermato che “la miglior difesa è l’attacco. Per fare ciò occorre ricorrere alla Parola di Dio”. Altro tema affrontato dall’arcivescovo è stato il ruolo del “padre spirituale” che conosce la Parola di Dio. Da essa provengono consolazione e forza. Ecco allora la necessità di pregare la Parola, di avere tempo per Dio e di saper stabilire con lui attraverso la preghiera una relazione.