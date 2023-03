“79 anni fa, 335 italiani tra prigionieri politici, dissidenti, ebrei e militari vennero uccisi per rappresaglia dai nazisti. Teniamo viva la memoria di quel martirio continuando a combattere odio, violenza e discriminazioni”. Così Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in un tweet pubblicato in occasione del 79° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine.