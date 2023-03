Diocesi: Nola, stasera l’ordinazione diaconale di 3 seminaristi

(Foto: diocesi di Nola)

La Chiesa di Nola si prepara a gioire per l’ordinazione diaconale dei tre seminaristi Salvatore Barbella, Sebastiano Marino e Giuseppe Matrone. Oggi, venerdì 24 marzo, alle ore 18,30, nella basilica cattedrale di Nola, infatti, i tre giovani si impegneranno nel servizio dell’annuncio del Vangelo, della liturgia e della carità, a immagine di Cristo servo. A ordinarli diaconi il vescovo di Nola, mons. Francesco Marino.

I tre ordinandi hanno vissuto gli anni del discernimento nel seminario maggiore del Pontificio seminario interregionale campano di Napoli, sulla collina di Posillipo. Il loro percorso verso il sacerdozio è iniziato con la tappa dell’ammissione agli ordini sacri, proseguito con il conferimento del ministero del lettorato e dell’accolitato; ora i giovani seminaristi si apprestano ad accogliere il dono del diaconato.

Il più giovane dei futuri diaconi è Salvatore Barbella, classe 1991, nato a Napoli il 12 luglio. La sua comunità parrocchiale d’origine è la parrocchia di San Giuseppe a Boscoreale, mentre attualmente svolge il suo servizio pastorale presso la parrocchia Maria SS. della Stella a Nola. Ha concluso gli studi teologici alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale (Pftim), sezione San Luigi, dove ha intrapreso anche il percorso accademico della licenza in Teologia biblica.

Sebastiano Marino è invece nato a Castellammare di Stabia il 19 marzo 1985. Vive a Scafati ed è originario della parrocchia scafatese di Santa Maria delle Vergini, dove svolge anche il suo servizio pastorale. È impegnato anche nelle attività della Young Caritas di Nola. Dopo la laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici e la laurea in Filosofia, ha conseguito il baccellierato in Teologia presso la Pftim, nella sezione San Luigi, ed attualmente è iscritto al biennio di licenza in Teologia biblica.

Di Scafati è anche Giuseppe Matrone, nato il 16 ottobre 1990. La sua comunità di origine è la parrocchia di San Pietro Apostolo a Scafati e sta vivendo il suo servizio pastorale presso la parrocchia Immacolata Concezione a Boscoreale. È studente di primo anno di licenza in Diritto canonico presso la Pontificia Università lateranense di Roma.