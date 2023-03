Diocesi: Siena, card. Lojudice e Andrea Monda oggi all’Università di Siena parlano de “L’Osservatore Romano nel terzo millennio”

Oggi pomeriggio, presso la sala conferenze dell’Università di Siena (III piano) in via per Andrea Mattioli, 10 a Siena, alle ore 17, il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino, interverrà al seminario “A proposito di singolarismo quotidiano. L’Osservatore Romano nel terzo millennio” che vedrà come relatore Andrea Monda, direttore del quotidiano vaticano. L’evento si tiene nell’ambito del corso di Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa dell’Unisi. Porteranno i saluti Roberto Di Pietra, Magnifico Rettore dell’Università di Siena, Gerardo Nicolosi, Direttore Dispi. Introduce Massimo Bianchi, docente dell’Unisi.