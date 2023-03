In occasione della 31ª Giornata dei missionari martiri, che si celebra oggi, venerdì 24 marzo, sul tema “Di me sarete testimoni (At 1,8)”, il vescovo di Tortona, mons. Guido Marini, presiederà una Via Crucis animata dall’Ufficio missionario diocesano. Il momento di riflessione e preghiera si terrà dalle 21 in cattedrale.