Ordine Francescano Secolare: al via oggi ad Assisi l’Assemblea nazionale dell’Ofs con 300 partecipanti da tutte le regioni d’Italia

“Tutti fuori… Come? “Le relazioni vere”, è il titolo dell’assemblea nazionale dell’Ordine Francescano Secolare d’Italia, che comincia oggi, 24 marzo, ad Assisi. L’appuntamento, si legge in un comunicato dell’Ofs, porterà i francescani secolari a riflettere sul tema delle relazioni e, in particolare, dello stile con cui queste possono essere generate, che – spiega il ministro nazionale Ofs, Luca Piras – “è fondamentale, perché il modo in cui creiamo relazioni non può non lasciare un segno”. I partecipanti – circa 300 da tutte le regioni d’Italia – si ritroveranno questa sera presso la basilica di Santa Maria degli Angeli, per iniziare l’assemblea con una speciale adorazione eucaristica davanti alla Porziuncola, nei primi vespri della solennità dell’Annunciazione. La giornata di sabato si aprirà con la celebrazione della Santa Messa presso la basilica di San Francesco: durante la liturgia, che ricorderà il sì di Maria all’annuncio dell’incarnazione di Cristo, i francescani secolari rinnoveranno la loro professione e il loro impegno di vita. Il programma prevede, poi, un’esperienza itinerante, dal titolo “In cammino per relazioni vere”: divisi in tre gruppi, i partecipanti si recheranno presso la Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, la Chiesa Nuova e quella di Santa Maria Maggiore. In ognuno di questi luoghi, potranno ascoltare delle testimonianze sul tema dell’assemblea, prima di ritrovarsi tutti insieme nella basilica di Santa Chiara. Nel pomeriggio di sabato spazio alla formazione, con Marco Bartoli, professore associato presso l’Università Lumsa di Roma, e all’ascolto, con la testimonianza della fraternità dell’Ofs di Lucca sulla costruzione delle relazioni. L’appuntamento si concluderà domenica 26 marzo con un momento assembleare e con la celebrazione eucaristica presso la basilica di Santa Maria degli Angeli, presieduta dal Custode della Porziuncola, fr. Massimo Travascio.