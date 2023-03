Diocesi: Casale Monferrato, domani Giornata di spiritualità al Carmelo di Montiglio

Nell’ambito dell’itinerario “Cammini di pace, di giustizia e di amore”, avviato lo scorso ottobre al Carmelo Mater Unitatis di Montiglio Monferrato come occasione di approfondimento della fede cristiana, si svolgerà domani una Giornata di spiritualità aperta a tutti, in vista anche delle festività pasquali. A partire dalle 9.30, presso il monastero, è prevista la preghiera della liturgia delle ore alternata a momenti di riflessione: sarà padre Francesco Peyron, dei missionari della Consolata di Fossano, a proporre una meditazione sul tema “Alle sorgenti della luce e della speranza”.

La successiva Giornata di spiritualità, l’ultima del ciclo, è in programma per sabato 15 aprile; sarà il carmelitano padre Mario Alfarano a parlare del tema “La via della virtù nella spiritualità del Carmelo”.