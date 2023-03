Diocesi: Milano, oltre 20mila firme all’appello per la pace dell’arcivescovo Delpini

Sono oltre 20mila le persone che – alla data di oggi – hanno aderito all’appello per la pace lanciato dall’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, all’inizio della Quaresima ambrosiana, lo scorso 26 febbraio. “Un invito a vivere questo tempo nel segno della conversione, della penitenza e della preghiera, rivolgendo in particolare il pensiero alla drammatica situazione in Ucraina”, puntualizza un comunicato.

Le adesioni sono state inviate tramite il portale www.chiesadimilano.it e anche in forma cartacea grazie all’impegno di molte parrocchie, comunità e associazioni adoperatesi a sostegno dell’iniziativa dell’arcivescovo. “In occasione di una riunione della Conferenza episcopale lombarda tenutasi il 15 e 16 marzo a Caravaggio, anche gli altri vescovi della Regione hanno deciso di associarsi a questo richiamo al mondo della politica per ricercare una soluzione diplomatica ai conflitti, invitando i fedeli delle proprie Diocesi a non far mancare l’adesione all’invito di mons. Delpini”. Sono numerose le occasioni nelle quali, durante la Quaresima, la Chiesa ambrosiana si è mobilitata per diffondere l’appello e promuovere le adesioni: domenica 26 marzo, ad esempio, in occasione dell’incontro dei cresimandi con l’arcivescovo che allo Stadio Meazza radunerà 50mila persone, tutti i presenti saranno invitati a sottoscrivere l’appello, trovando un apposito QRcode sul foglio con il programma.

“Una risposta all’invito di mons. Delpini è arrivata anche da alcuni testimonial, famosi e non, che in brevi video hanno espresso pubblicamente la loro adesione. Tra questi, attori come Giovanni Scifoni e Giacomo Poretti, il gruppo musicale The Sun, i presidenti dell’Azione cattolica ambrosiana e delle Acli milanesi, rappresentanti di movimenti ecclesiali come Comunione e liberazione e Comunità di sant’Egidio, la giornalista Lucia Capuzzi e la scrittrice Cristina Dell’Acqua, catechiste e insegnanti, una monaca di clausura e una educatrice, un sacerdote e una famiglia ambrosiani in missione rispettivamente in Repubblica democratica del Congo e in Perù, e anche due giovani che svolgono il servizio civile in Moldavia, a pochi chilometri dal conflitto in Ucraina. I loro messaggi, raccolti in due video, sono visibili sul canale YouTube della diocesi”.

Questo il testo dell’appello: “Noi vogliamo la pace, i popoli vogliono la pace! – Anch’io voglio la pace e chiedo ai potenti, ai politici, ai diplomatici, alle Chiese e alle religioni: ‘Per favore, cercate la pace!’. In questo tempo di Quaresima mi impegnerò per una preghiera costante e per pratiche di penitenza”.

“L’appello si può sottoscrivere fino al 2 aprile, domenica delle Palme, a questo link. Il risultato finale della sottoscrizione verrà comunicato dopo Pasqua, una volta pervenute anche le adesioni cartacee inviate via posta. In quella occasione verranno anche comunicati i dettagli sulle modalità con cui le firme verranno consegnate alle autorità italiane ed europee”.