Missionari martiri: Novara, stasera a Cerano la Veglia di preghiera e digiuno con testimonianza di Maria Soave Buscemi

In occasione della 31ª Giornata dei missionari martiri, che si celebra venerdì 24 marzo, il Centro missionario diocesano di Novara organizza la tradizionale Veglia di preghiera e digiuno che si terrà dalle 20 alle 22 nella chiesa parrocchiale di Cerano. Nel giorno in cui, nel 1980, venne ucciso il vescovo di San Salvador, Oscar Romero, a causa del suo impegno a favore dei più poveri, durante la Veglia verranno ricordati i 18 “testimoni” che nel corso del 2022 sono stati uccisi per il loro impegno nel segno del Vangelo a favore degli ultimi. Durante l’incontro saranno proposte preghiere e testi brevi, dal messaggio di Papa Francesco sulla testimonianza dei missionari, nel silenzio e nella meditazione personale. Inoltre Maria Soave Buscemi porterà una sua testimonianza; missionaria laica, biblista popolare, occupata nella formazione delle persone che si preparano per la missione in America Latina presso il Cum di Verona e collaboratrice del Centro ecumenico di Studi biblici, conosce ampiamente la realtà sociale e teologica del Brasile, dove opera con il vescovo valsesiano dom Adriano Ciocca Vasino.

“Per sottolineare la dimensione e il significato del digiuno, in chiesa – si legge in una nota della diocesi – verrà allestita una mensa, sacchetti contenenti piccoli panini e bottigliette d’acqua da consumare al termine della riflessione, condividendone il valore con i vicini di banco”. “Nella parte conclusiva della Veglia, i partecipanti porteranno la loro offerta ad un simbolico mappamondo, destinandola ad un progetto di aiuto per un orfanotrofio di Haiti”.