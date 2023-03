Diocesi: San Benedetto del Tronto, stasera i giovani in cammino a Grottammare

Si terrà stasera, alle 20.30, a Grottammare, l’appuntamento dal titolo “Passi di speranza” rivolto a tutti i giovanissimi e i giovani della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto. L’incontro, che sarà presieduto dal vescovo Carlo Bresciani, è organizzato dal Servizio diocesano di pastorale giovanile.

Queste le parole di don Matteo Calvaresi e dei membri dell’Equipe di pastorale giovanile: “Abbiamo pensato di dare all’incontro la forma di una Via Crucis, benché interpretata molto liberamente scegliendo soltanto alcune delle stazioni normalmente previste. Partiremo separati da tre punti diversi, ci riuniremo poi lungo il cammino, per continuarlo e completarlo insieme”.

Questi i punti di partenza, divisi per vicaria di appartenenza: per la vicaria San Giacomo della Marca il parcheggio Oasi Santa Maria ai Monti; per la vicaria Madonna di San Giovanni il Parco della Madonnina; per la vicaria padre Giovanni dello Spirito Santo, la vicaria Madonna di Monte Santo e la vicaria beata Assunta Pallotta, il parcheggio della stazione, nei pressi del distributore di benzina Ip.

“Anche se l’appuntamento è alle 20.30, non è prevista la cena – prosegue don Matteo –; pertanto chi vuole può sfruttare l’occasione per incontrare prima il proprio gruppo e condividere insieme un pasto comunitario. Essendo venerdì, consigliamo qualcosa di semplice e frugale, magari anche solo un po’ di pane con l’olio”.

Oltre a questa iniziativa in occasione della Quaresima, l’Equipe di pastorale giovanile sta preparando il viaggio a Lisbona in occasione della XXXVIII Giornata mondiale della gioventù che si terrà il prossimo 6 agosto. “Per quanto riguarda le iscrizioni alla Gmg di Lisbona – conclude don Matteo – il tempo stringe. Continueremo ad accogliere le iscrizioni entro e non oltre il mese di marzo, attraverso questo link. Dopo il 31 marzo attiveremo una lista d’attesa alla quale potranno iscriversi coloro che si decideranno fuori tempo massimo. Gli iscritti in tale lista subentreranno a coloro che, per cause di forza maggiore, saranno impossibilitati a partecipare alla Gmg, oppure beneficeranno della disponibilità di posti residui sugli autobus. Anche per quanti vogliono venire a Lisbona soltanto nei giorni della Gmg ed intendono organizzarsi in proprio per il viaggio, accoglieremo le richieste entro e non oltre la data del 31 marzo”.