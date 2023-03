Missionari martiri: Chieti, stasera Via Crucis nella parrocchia Santa Maria Maggiore in Vasto

In occasione della 31ª Giornata dei missionari martiri, che si celebra oggi, venerdì 24 marzo, l’arcidiocesi di Chieti-Vasto promuove una Via Crucis comunitaria che si svolgerà dalle 18.30 nella parrocchia Santa Maria Maggiore in Vasto.

“La celebrazione della Giornata dei missionari martiri – ricorda mons. Michele Carlucci, vicario per l’Attività missionaria dell’arcidiocesi – si colloca nel giorno dell’uccisione di monsignor Oscar Romero, avvenuta il 24 marzo 1980 in El Salvador, e vuole fare memoria del suo impegno a fianco del popolo salvadoregno, oppresso da un regime elitario incurante della sorte dei più poveri e dei lavoratori”.