Quaresima: santuario Oropa, stasera secondo incontro con il card. Zuppi. Si parla di pace e guerra in Ucraina

Stasera alle ore 21, in streaming, avrà luogo l’incontro di Quaresima con il card. Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, sul tema “Ed essi dissero: “‘Signore, ecco qui due spade’. Ma egli rispose ‘Basta!’”. (Lc 22,38). Un intervento dedicato al tema della pace in Ucraina. A moderare l’incontro sarà don Michele Berchi, rettore del Santuario. Il card. Zuppi, in recenti interviste, ha espresso l’auspicio che si intensifichi la spinta verso il dialogo: “Dobbiamo insistere in tutti i modi affinché si spinga verso il dialogo, è l’unico modo per terminare la guerra e porre fine a un conflitto terribile”. La guerra in Ucraina ha raggiunto ormai un punto critico: “Se pensiamo che il dialogo e il cessate il fuoco significhino annullare le responsabilità, non c’è altro che la guerra”, ha avvertito il presidente della Cei, ma ha anche ribadito che la pace è sempre possibile, anche se difficile da raggiungere.