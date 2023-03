Diocesi: Alghero-Bosa, al via domani il percorso “Rise Up+” in vista della Gmg di Lisbona

Prenderà il via domani il percorso “Rise Up+” pensato dal Servizio diocesano per la Pastorale giovanile di Alghero-Bosa in preparazione alla Giornata mondiale della gioventù che si terrà ad agosto a Lisbona.

Sono quattro gli appuntamenti in programma, rivolti a tutti i giovani dai 14 anni in su.

Domani alle 18 nelle tre foranie si terrà il primo incontro “Giovane, dico a te, alzati!” (Lc 7,14). I giovani si ritroveranno presso la parrocchia di N.S. della Mercede ad Alghero per la forania di Alghero; presso la parrocchia N.S. di Corte a Sindia per la forania di Bosa; e presso il Centro pastorale “San G. Maria Conforti” a Macomer per la forania di Macomer.

Il percorso proseguirà a livello diocesano domenica 30 Aprile con il pellegrinaggio a Mara-santuario di Bonuighinu, per poi vivere un ulteriore appuntamento a Bosa sabato 27 Maggio.

Prima dell’esperienza della Gmg, coloro che hanno aderito alla proposta diocesana per prendere parte all’incontro mondiale vivranno l’esperienza del mandato domenica 9 Luglio ad Alghero.