Persone con disabilità: mons. Renna (Catania), “l’offerta dei Centri sia fondata sulle loro vere domande”

“L’iniziativa del Servizio nazionale in questa parte della Sicilia orientale è stata molto ben gradita perché sono presenti molti Centri che si prendono cura dei diversamente abili, centri che hanno una lunga storia”. Lo ha detto stamani l’arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna, intervenendo al seminario “Il Cantiere dell’ospitalità e della casa”, in corso nella città etnea. “Il loro rinnovamento, alla luce di tutto ciò che i Cantieri di Betania significano, permetterà di centrare un’offerta su quelle che sono le vere domande di persone che, anche se non possono esprimersi sempre come gli altri, manifestano assieme alle loro famiglie dei bisogni, che non possono non richiamare la nostra attenzione”, ha aggiunto.

Nel salutare i partecipanti al seminario, l’arcivescovo ha richiamato l’icona biblica di Betania nella quale Maria, Marta e Lazzaro accolgono, sperimentano che “la cosa più importante è ascoltare” e “ricevono da Cristo, loro ospite, il dono della vita e, anche nel momento più critico, quello della morte di Lazzaro, una parola di speranza”.