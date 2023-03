Abruzzo-Molise: domani a Campobasso tappa di formazione per gli animatori del Progetto Policoro appartenenti alla Regione ecclesiastica

Sarà l’arcidiocesi di Campobasso-Bojano ad ospitare domani, sabato 25 marzo, la tappa di formazione per gli animatori del Progetto Policoro appartenenti alla Regione ecclesiastica Abruzzo-Molise.

“Da oltre venticinque anni – viene ricordato in una nota dell’arcidiocesi – il Progetto Policoro è un Ufficio pastorale delle diocesi italiane che si occupa di aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro. Per fare questo vengono selezionati alcuni giovani – i cosiddetti animatori di comunità – e formati per aiutare altri giovani nella ricerca del lavoro o nell’avvio di una propria impresa. Il tutto alla luce del Vangelo e degli orientamenti sociali della Chiesa”.

In questa tappa del percorso formativo gli animatori affronteranno diverse tematiche: “Il lavoro come strumento per valorizzazione della dignità dell’umano”, con mons. Giancarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Bojano; “Gli strumenti pratici e tecnici per il primo incontro”, con Gabriella Di Toro, animatrice senior del Progetto Policoro di Campobasso-Bojano, e Mariana Ciavarro, animatrice senior del Progetto Policoro di Sulmona-Valva; “L’accompagnamento dei giovani alla creazione di impresa”, con Daniele Leo, tutor del Progetto Policoro di Campobasso-Bojano; “La progettazione sociale: approfondimenti teorici, sperimentazione e analisi di casi concreti di progettazione sociale”, con Massimiliano Muzio, animatore senior del Progetto Policoro di Campobasso-Bojano. In programma anche la visita di alcune esperienze di lavoro avviate da giovani o comunque in linea con la sostenibilità integrale, secondo la Laudato si’ di Papa Francesco.