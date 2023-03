Diocesi: Avezzano, stasera incontro “Lo sguardo di Guardini sull’opera di Michelangelo”

“Lo sguardo di Guardini sull’opera di Michelangelo”. Questo il tema al centro dell’incontro in programma questa sera ad Avezzano nell’abito delle iniziative “Una vita, una storia, il Vangelo” per “Cattedrale in dialogo – Fede e arte”.

A partire dalle 21, presso la sala blu della cattedrale, interverrà Yvonne Dohna Schlobitten, docente nella facoltà di Storia e beni culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana.

“La ricerca di Romano Guardini – viene ricordato in una nota della diocesi dei Marsi – abbraccia l’ambito della teologia, della filosofia, della letteratura e persino dell’estetica. La sua analisi sull’arte prodotta da Michelangelo, in particolare, riflette sull’affascinante esperienza dello sguardo capace di vedere con amore e così in grado di riconosce il nobile che è nell’altro e che lo rende bello”. “Una visione – prosegue la nota –, espressione di quella via della bellezza (via pulchritudinis) che viene a sintetizzare un percorso di riscoperta del ruolo evangelizzatore del bello e dell’arte, un percorso privilegiato e affascinante per avvicinarsi al mistero di Dio”.