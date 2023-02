Ucraina: Michel (Ue) e Zelenskyy a Bruxelles, “impegno dell’Ue a collaborare attivamente sul piano di pace in 10 punti”

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskyy, hanno discusso dell’iniziativa dell’Ucraina per “una pace basata sul pieno rispetto dell’integrità territoriale e della sovranità dell’Ucraina”. Il presidente Michel ha ricordato i principi della Carta delle Nazioni Unite e ha ribadito “il sostegno dell’Ue alla Formula di pace del Presidente Zelenskyy e l’impegno dell’Ue a collaborare attivamente con l’Ucraina sul piano di pace in 10 punti”. Lo comunicano in una nota congiunta i due presidenti che si sono incontrati a Bruxelles, a margine della riunione del Consiglio europeo a cui Zelenskyy ha partecipato su invito di Michel. I presidenti hanno discusso della necessità di “un coordinamento Ue per far progredire il lavoro previsto dal piano di pace in ciascuno dei suoi 10 punti”. Michel e Zelenskyy concordano sul fatto che sia necessario “lavorare a stretto contatto con i partner internazionali per garantire il più ampio sostegno possibile alla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e la partecipazione internazionale a un futuro vertice della Formula di pace globale”. Michel ha espresso il “fermo impegno dell’Ue a rimanere al fianco dell’Ucraina fino a quando sarà necessario e a sostenere il Paese nella difesa della sua sovranità e integrità territoriale”. Il presidente del Consiglio europeo ha ribadito che l’Ue riterrà “responsabili la Russia e tutti i responsabili di crimini di guerra, di aggressione e altri crimini gravissimi”. Mentre, il presidente Zelenskyy ha espresso “gratitudine per il sostegno militare Ue all’Ucraina, che ammonta a 12 miliardi di euro” e ha ribadito la necessità di rifornimenti di artiglieria e munizioni, sistemi di difesa aerea, missili, jet da combattimento e carri armati. Anche Michel ha sottolineato che “è essenziale che l’Ue e tutti i partner intensifichino il sostegno militare all’Ucraina, soprattutto ora che i rischi di una nuova offensiva russa sono in aumento”. Infine, il presidente Zelenskyy ha espresso “la determinazione dell’Ucraina a soddisfare le condizioni necessarie per avviare i negoziati di adesione all’Ue già quest’anno”. Il Consiglio europeo discuterà del sostegno Ue e il rafforzamento della capacità di difesa dell’Ucraina.