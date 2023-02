America Latina: Celam, riuniti a Porto Rico i rappresentanti delle Commissioni per la prevenzione e protezione dei minori

Il Consiglio episcopale dell’America Latina e dei Caraibi (Celam) ha riunito a Porto Rico i rappresentanti delle commissioni per la prevenzione e la protezione dei minori delle Conferenze episcopali dell’America Latina e Caraibi per elaborare piani pastorali per ambienti più sicuri negli spazi ecclesiali. Ai presenti si sono aggiunti anche i rappresentanti degli episcopati di Stati Uniti e Canada, oltre ai direttori nazionali delle Pontificie opere missionarie (Pom). Padre Pedro Brassesco, vice segretario del Celam, che ha presentato la nuova struttura dell’organizzazione dopo il processo di rinnovamento e il testo conclusivo dell’Assemblea ecclesiale, sulla dimensione kerigmatica e missionaria. “C’è stato un intenso scambio sulla collaborazione congiunta tra Celam e Pom, in cui sono state espresse le esigenze di formazione e animazione di seminaristi, sacerdoti e vescovi”, ha spiegato padre Brassesco. Tra i temi discussi, il futuro delle Commissioni per la tutela dei minori, dopo l’analisi dei risultati di una consultazione con tutte le Conferenze episcopali. È stato osservato che “alcune Conferenze dispongono di équipe da più di 11 anni e lavorano intensamente nel campo della prevenzione e della protezione dei minori, mentre altre hanno appena iniziato le loro attività con la formazione di commissioni e la stesura di protocolli di sensibilizzazione sul tema”. Jesús García, coordinatore del Diploma sulla protezione dei minori, organizzato dalla Confederazione latinoamericana dei religiosi (Clar) e dal Centro di formazione Cebitepal del Celam nel 2022, ha annunciato la possibilità di una seconda coorte per il 2023.