Giornata del malato: Teramo, 10 e 11 febbraio giornata di studi su cambiamento assistenza socio-sanitaria

In occasione della Giornata mondiale del malato, sono in programma nella diocesi di Teramo-Atri due appuntamenti, il primo venerdì 10 febbraio con la giornata di studi per capire come cambierà l’assistenza territoriale socio-sanitaria con il decreto ministeriale 77 del 2022, ed in che modo il Pnrr contribuirà ad ampliare e migliorare l’offerta dei servizi socio assistenziali, sabato invece alle ore 18,30 la messa nella cattedrale di Teramo presieduta dal vescovo mons. Lorenzo Leuzzi ed animata dall’Unitalsi. L’incontro di venerdì “Fragilità, prossimità, sostenibilità, comunità. Attualità e prospettive dell’assistenza socio-sanitaria territoriale”, dalle ore 9 alle ore 17 nell’hotel Villa Fiorita di Giulianova, è promosso dalla diocesi di Teramo-Atri in collaborazione con Asl di Teramo e centro di ricerca della Piccola Opera Charitas di Giulianova. “Le nuove prospettive di riorganizzazione sanitaria per rispondere alle attese della comunità anche dopo gli eventi pandemici, devono essere animate da una nuova cultura della salute capace di inserire il benessere psico-fisico nella costruzione della comunità del noi-tutti e non del tutti-noi, nella quale ogni persona può e deve essere accolta e promossa come protagonista della sua costruzione”. Sono le parole di mons. Leuzzi riportate nel comunicato dove aggiunge: “È il cammino del curare sempre e del guarire se è possibile. Nella legge 833 c’erano già i presupposti culturali. È mancata, purtroppo, la sua elaborazione e condivisione. È il grande impegno della pastorale della salute”. Il programma della giornata di studio prevede i saluti istituzionali in apertura, seguiti dalle Lectiones Magistrales di Mariella Enoc, già presidente Irccs Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, su “L’assistenza territoriale dall’istituzione del Ssn al Pnrr, e quella di Eugenio Gaudio, presidente Fondazione Roma Sapienza, su “Il concetto di salute nel cambiamento d’epoca”. Dalle ore 11 una prima sessione su “L’assistenza territoriale alla luce delle recenti novità normative”, con ed una seconda con tavola rotonda su “Aspetti sociosanitari e riabilitativi della gestione del paziente fragile nel territorio teramano”.