Giornata del malato: Policlinico Gemelli, il 10 febbraio messa e tavola rotonda con mons. Giuliodori promosse dal Centro pastorale dell’Università Cattolica

Venerdì 10 febbraio, alla vigilia della Giornata mondiale del malato, mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, presiederà, alle ore 11 nella Hall del Policlinico Gemelli Irccs, la messa che sarà seguita alle 12 da una tavola rotonda sul Messaggio di Papa Francesco per la XXXI Giornata mondiale del malato, con la partecipazione del vescovo Giuliodori, di Andrea Cambieri, direttore sanitario della Fondazione Gemelli, e di Massimo Fantoni¸ ricercatore in malattie infettive all’Università Cattolica e direttore della Uoc Emergenze Infettive e Covid-19 del Gemelli, alla quale parteciperanno studenti, medici, personale e operatori sanitari della sede di Roma.

“Questa giornata – spiega mons. Giuliodori – ci offre la possibilità di farci compagni di viaggio di tutti i nostri fratelli soprattutto, fragili, malati e sofferenti, nello spirito del cammino sinodale che la Chiesa italiana sta vivendo in uno stile di ascolto e il confronto a partire dai ‘Cantieri di Betania’. Papa Francesco nel suo Messaggio ci ricorda proprio questa dimensione: ‘Nel pieno di un percorso sinodale, vi invito a riflettere sul fatto che proprio attraverso l’esperienza della fragilità e della malattia possiamo imparare a camminare insieme secondo lo stile di Dio, che è vicinanza, compassione e tenerezza’”.