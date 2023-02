Diocesi: Lamezia Terme, il 12 febbraio incontro su “Informazione e religione al tempo dei social”. Tra i relatori Vincenzo Corrado (Cei)

“Informazione e religione al tempo dei social”. Questo il tema dell’incontro in programma domenica 12 febbraio alle ore 17 nel salone del seminario vescovile “S. Giovanni Paolo II”, promosso dall’ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Lamezia Terme, in collaborazione con Unione stampa cattolica italiana Calabria “Natuzza Evolo”, Federazione italiana settimanali cattolici (cui è associata la testata diocesana), Ordine dei giornalisti della Calabria. All’evento, che consentirà ai giornalisti iscritti all’ordine che parteciperanno di acquisire quattro crediti formativi, parteciperà il direttore dell’ufficio per le comunicazioni sociali della Cei Vincenzo Corrado. Interverranno il vescovo di Lamezia Terme monsignor Serafino Parisi, il presidente dell’Ucsi Calabria don Valerio Chiovaro, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria Giuseppe Soluri. L’incontro sarà coordinato da Saveria Maria Gigliotti e Salvatore D’Elia dell’ufficio per le comunicazioni sociali diocesano. Subito dopo l’incontro, il vescovo Serafino Parisi, delegato della Conferenza episcopale calabra per le comunicazioni sociali, presiederà la messa regionale per i giornalisti nella Chiesa di S. Maria Maggiore.