David Maria Sassoli: Acli, Agesci, Ac e Movimento politico per l’unità presentano il 16 febbraio il libro “La saggezza e l’audaci”

Il 16 febbraio alle ore 18:30, presso il Roma Scout Center di Roma, Largo dello Scautismo 1, le Acli, Agesci, Azione Cattolica e il Movimento Politico per l’Unità promuovono la presentazione del libro “La saggezza e l’audacia”, una raccolta di discorsi per l’Italia e per l’Europa, scritti da David Maria Sassoli durante la stagione della presidenza del Parlamento europeo. Ad un anno dalla sua scomparsa, avvenuta l’11 gennaio 2022, le quattro associazioni vogliono ricordare non solo l’impegno politico di Sassoli, ma anche il suo essere innanzitutto un cristiano al servizio del bene comune. Da giornalista prima e da presidente del Parlamento europeo poi, ha cercato di portare nel cuore delle istituzioni europee gli insegnamenti di maestri come Giorgio La Pira, don Lorenzo Milani e padre David Maria Turoldo. I cinquantasei discorsi, raccolti nel libro a cura del giornalista e scrittore Claudio Sardo, con la prefazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mettono in luce i valori che hanno caratterizzato la storia umana e l’ascesa politica di Sassoli: il dialogo per la pace, l’accoglienza al prossimo e la giustizia sociale da perseguire giorno dopo giorno. “È la nostra sfida, quella di un mondo nuovo, che rispetta le persone, la natura, e crede in una nuova economia basata non solo sul profitto di pochi ma sul benessere di tutti”, scriveva Sassoli in un messaggio di Natale poco prima di morire. Una sfida a cui nessuno può sottrarsi. Durante l’incontro di giovedì 16 febbraio, interverranno il curatore del libro Claudio Sardo; Silvia Costa, ex deputata del Parlamento europeo e Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. Nel corso della presentazione porteranno il loro contributo anche Emiliano Manfredonia, presidente nazionale Acli; Roberta Vincini e Francesco Scoppola, presidenti Comitato Nazionale Agesci; Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale Azione Cattolica; Argia Valeria Albanese, presidente nazionale Mppu. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sui canali delle associazioni promotrici.