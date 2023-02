Giornata del malato: Savona, domenica in Seminario messa con l’unzione degli infermi

In occasione della XXXI Giornata mondiale del malato, dedicata quest’anno al tema “‘Abbi cura di lui’. La compassione come esercizio sinodale di guarigione”, domenica 12 febbraio il Seminario vescovile di Savona ospiterà un pomeriggio comunitario durante il quale alle 15 sarà celebrata la messa con il sacramento dell’unzione degli infermi mentre alle 16 si terrà un momento di animazione seguito da un momento conviviale. L’iniziativa è organizzata dall’Ufficio per la Pastorale della salute della diocesi di Savona-Noli insieme alle parrocchie Santa Maria Giuseppa Rossello e San Filippo Neri e al gruppo Scout Savona X.