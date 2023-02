Terremoto in Turchia e Siria: Cri, Unhcr e Unicef, in due giorni raccolti 1 milione di euro con numero solidale 45525

“Grazie al sostegno della Rai, in soli due giorni la campagna di raccolta fondi per l’emergenza terremoto al numero solidale 45525 lanciata da Croce rossa italiana, Unhcr e Unicef ha raccolto la straordinaria cifra di un milione di euro. Migliaia di persone hanno dimostrato grande generosità per le popolazioni della Turchia e della Siria, così duramente colpite dal terremoto. Le tre organizzazioni umanitarie, che hanno deciso di unire gli sforzi per questa emergenza, ringraziano Rai per la Sostenibilità – Esg e tutta l’azienda “per la grande sensibilità dimostrata, che si è tradotta in una eccezionale gara di solidarietà per aiutare milioni di persone, tra cui tanti bambini, che stanno vivendo momenti drammatici”. “Purtroppo le notizie che arrivano dal campo, e che si aggiornano di ora in ora, sono drammatiche: migliaia di case, scuole, ospedali sono state danneggiate o distrutte dalle scosse, con un forte impatto sulle famiglie e sui bambini. Le necessità continuano ad aumentare e la popolazione civile ha urgentemente bisogno di assistenza umanitaria; per questo la campagna di raccolta fondi al numero solidale 45525 continuerà sui canali Rai fino al prossimo 12 febbraio. Non possiamo abbandonare ora chi più ha bisogno di aiuto”. I fondi raccolti con questa campagna verranno utilizzati per garantire alle famiglie e ai bambini di Turchia e Siria protezione, rifugi, coperte, cure mediche, acqua potabile, kit per l’igiene personale e supporto psicologico.