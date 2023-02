Diocesi: Massa Carrara, domenica incontro degli animatori “Laudato sì”

“Creato: un bene da custodire, una bellezza da condividere”. Questo lo slogan che accompagna la prima giornata dedicata a tutti coloro che si ispirano alla enciclica di Papa Francesco “Laudato si’” promossa per domenica 12 febbraio dall’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli e dall’Associazione “Padre Damiano da Bozzano”. L’incontro, ospitato dalle 9.30 alle 17 presso il convento dei Cappuccini di Massa, offrirà l’occasione – viene spiegato – “per pregare insieme, ascoltare le esperienze presenti in diocesi, condividere progetti per agire nel nostro territorio a servizio della Laudato sì”. Alle 12 il vescovo diocesano, mons. Mario Vaccari, presiederà la celebrazione eucaristica. Il Movimento Laudato sì, viene ricordato in una nota, è nato nel 2015 come esito di due eventi concomitanti: la pubblicazione dell’enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune e l’Accordo sul clima di Parigi, dove i leader di 195 nazioni si sono incontrati alla “op21”, nell’ambito delle Nazioni Unite per fare fronte ai gravi cambiamenti climatici che stanno interessando il pianeta.